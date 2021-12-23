Антикоррупционная деятельность принесла Украине 1,9 млрд гривен

Согласно отчетности, экономический эффект от работы ведомств, направленных на борьбу с коррупцией, принес бюджету около 1,9 млрд гривен. Речь идет об основных двух направлениях – работе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом во время презентации проекту национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

«2020 — это год, рекордный по экономическим эффектом от деятельности НАБУ и САП. В целом он составил 1,9 млрд гривен. Из них 1 млрд гривен — средства, возмещенные государственным предприятиям», — сказал глава НАПК.

Кроме того, в прошлом году Высший специализированный антикоррупционный суд обеспечил поступление 480 млн гривен в виде залогов в государственный бюджет.

Глава НАПК отметил, что в прошлом году были созданы новые механизмы предотвращения коррупции. В частности, началась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, что позволяет избежать коррупционных рисков еще на этапе их принятия. Также в этом году начали декларировать доходы свыше 20 тыс. человек, работающих с государственной тайной.

Глава НАПК сообщил, что негативное влияние на показатели реализации антикоррупционной политики привело вмешательство Конституционного Суда.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует проверить до конца года работу по предупреждению и выявлению коррупции в 21 учреждении, в том числе в 4 министерствах, Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро.