Антидемпинговые пошлины в Украине – подробности

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение об изменении некоторых правил при ввози фурнитуры в Украину. В частности вопрос касается на ввоз оконно-дверной фурнитуры из Турции. Страна ввела антидемпинговые пошлины.

Пошлины вводят на пять лет в размере от 30 до 35%. В Межведомственной комиссии отметили, что существует вероятность значительного роста демпингового импорта товаров происхождением из Турции, а это чревато нанесением значительного вреда национальному товаропроизводителю.

Демпинговый импорт осуществлялся по ценам, которые были ниже цен продажи и себестоимости подобного товара отечественного товаропроизводителя на внутреннем рынке. По данным Госстата, импорт фурнитуры, в январе-марте текущего года, составляет более 2 миллионов долларов. Тогда как экспорт из Украины в Турцию отсутствовал.