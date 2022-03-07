Анализ рынка труда в Польше: кому платят больше

Польша продолжает принимать рабочих мигрантов из Украины. Согласно данным самые высокие зарплаты в соседней стране предлагают на вакансиях рабочих профессий – например, каменщик и водитель. Такая работа может оплачиваться в среднем 65-80 тысячами гривен в месяц.

Так, каменщик может зарабатывать 65 тыс. грн. Требования: опыт работы по специальности – не менее 2 лет. "Польская строительная компания (сертифицирована в Бельгии). Количество рабочих часов: 220-250 часов в месяц. Проживание в Польше -100 злотых в месяц", – говорится в объявлении.

Рабочий на складе одежды фирмы ZARA (Польша) может получать 50 тыс. грн. Требования:

Мужчины и женщины до 55 лет.

График работы: 12 часов в день – 6 дней в неделю. Каждый работник имеет 3 выходных по графику и 3 дополнительных выходные когда работник хочет (по желанию).

Не требуется квалификации.

Водитель-международник в Польше может зарабатывать от 76 до 80 тыс. грн. Требования:

возраст не старше 56 лет

опыт работы не меньше года в Украине и не меньше 3 месяцев в Eвропе

разговорное знание английского либо немецкого языка приветствуется, НО не обязательно

Условия работы: зарплата 400 евро ставка и 58 евро в день, что в эквиваленте 2140 — 2200 евро в месяц.