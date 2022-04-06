Анализ курса гривны к доллару на 6 месяцев

Компания Research & Branding Group провела опрос, согласно которому смогла проанализировать курс гривны к доллару на ближайшие полгода. 14% опрошенных не ждут никакого роста и резких скачков. При этом 39% украинцев ожидают и готовятся к повышению курса в следующие 6 месяцев.

Каждый четвертый (24%) считает, что курс гривны останется на нынешнем уровне и почти столько же респондентов (23%) - не определились.

По сравнению с прошлым годом ожидания укрепления гривны выросли на 8%, тогда как число тех, кто не ожидает резких колебаний, уменьшилось на 6%. Больше всего оптимистов, ожидающих укрепления гривны, среди жителей областных центров, а меньше всего - среди жителей восточных областей.

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.