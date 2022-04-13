Аналитики Concorde Capital прогнозируют популярность вкладывания денег в земельные паи – подробности

Аналитики инвестиционной компании Concorde Capital (Украина) прогнозируют, что открытие рынка земли сделает землю прибыльным вкладом средств. По опыту европейских стран, снявших мораторий на продажу земли, расценки на земельные паи могут вырасти на 15-20%. Эксперты отмечают, что земля за 1 га будет стоить около 2 000 долларов.

Эксперты прогнозируют, что инвестиции в покупку земли сейчас станут более прибыльной альтернативой инвестициям в жилую недвижимость и банковским депозитам.

При инвестиции в жилье средний доход составляет 5-7% годовых. При сдаче земли в аренду инвестор получит 7-10%. Тем более, он не будет отвечать за качество чернозема, это ляжет на плечи арендатора. Тогда как владелец жилья всегда должен поддерживать свой актив в надлежащем состоянии.

Если сравнивать инвестиции в землю с депозитом в банке, то ставка по гривневым вкладам составляет 6-8% годовых, в долларах –1-3%. Эти показатели также уступают прибыльности от сдачи паев в аренду.