АМКУ: выявили сговор при строительстве объектов на ЧАЭС

По данным пресс-службы Антимонопольного комитета Украины, во время проведения тендерного отбора участников по строительству объектов на Чернобыльской атомной электростанции, службы АМКУ обнаружили сговор. Члены коллективного сговора умышленно завышали стоимость строительства, зарабатывая на этом огромные деньги.

За сговор оштрафованы компании СК Укрбудмонтаж (на 55 млн грн) и Укрэнергомонтаж (на 62 млн грн), входящие в корпорацию Укрбуд.

По данным АМКУ, компании в период 2017-2018 годов участвовали в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн, победив в трех крупнейших, и были отобраны подрядчиками для строительства объектов на ЧАЭС и Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ).

Позже Северное межобластное территориальное отделение АМКУ выяснило факты сговора между компаниями, в частности, обе расположены по одном адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, предоставляли друг другу финансовую помощь. Кроме того, компании связаны хозяйственными отношениями.

Кроме штрафа обеим компаниям запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

Отметим, ранее АМКУ заявил об уплате рекордного штрафа в госбюджет - группа компаний Империал Тобакко уплатила 460 млн гривен по делу о сговоре на рынке сигарет.