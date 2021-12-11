АМКУ выяснит причину повышения тарифов на такси в Киеве

Руководитель Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий рассказал в своих социальных сетях о новом расследовании Антимонопольного комитета. АМКУ займется изучением повышения тарифов на услуги такси в городе Киеве. Цены резко увеличились в связи с введением спецпропусков в общественном транспорте.

"31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте, в т.ч. метро, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса и разработать порядок и обеспечить выдачу специальных пропусков. И, конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве увеличилась в 2-3 раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений – 5 апреля, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян", - сообщил Хмельницкий.

По его словам, АМКУ получило много жалоб, большинство из которых касались таких компаний, как Uber, Bolt и Uklon.

Хмельницкий сообщил, что такая ситуация может свидетельствовать о том, что в действиях перевозчиков усматриваются признаки нарушений, предусмотренных частью третьей, статьи 6 и/или частью первой статьи 13 закона "О защите экономической конкуренции".