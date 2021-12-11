АМКУ выяснит причину повышения тарифов на такси в Киеве

Руководитель Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий рассказал в своих социальных сетях о новом расследовании Антимонопольного комитета. АМКУ займется изучением повышения тарифов на услуги такси в городе Киеве. Цены резко увеличились в связи с введением спецпропусков в общественном транспорте.
"31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте, в т.ч. метро, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса и разработать порядок и обеспечить выдачу специальных пропусков. И, конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве увеличилась в 2-3 раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений – 5 апреля, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян", - сообщил Хмельницкий.
По его словам, АМКУ получило много жалоб, большинство из которых касались таких компаний, как Uber, Bolt и Uklon.
Хмельницкий сообщил, что такая ситуация может свидетельствовать о том, что в действиях перевозчиков усматриваются признаки нарушений, предусмотренных частью третьей, статьи 6 и/или частью первой статьи 13 закона "О защите экономической конкуренции".
"Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (Киевское областное территориальное отделение АМКУ), начало исследования по соблюдению участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в Киеве, а также организации таких перевозок (с помощью соответствующих приложений, веб-сайтов, информационных платформ и т.д.) в период действия ограничительных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2", - сообщил Хмельницкий.
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