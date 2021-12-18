АМКУ выписал штраф компаниям Коломойского и Боголюбова

Пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) опубликовала информацию, что служба выписала штраф компаниям Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Речь идет о топливных компаниях, которые устанавливали антиконкурентные цены на топливо. Группа «Приват» оштрафована на 4,7 миллиарда гривен.

Так, Комитет наложил штрафы на ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый Дом« Авиас », ООО« Пром Гарант Плюс », ООО« Альянс Эволюшн », ПАО« Укртатнафта »и 169 операторов АЗС (в частности ПАО« Укрнафта »).

«Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива», - сказала председатель АМКУ Ольга Пещанская.

Комитет выяснил, что в Украине действует около 1625 автозаправочных станций, объединенных в проект «АВИАС». По версии АМКУ, «Авиас» является «организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников».