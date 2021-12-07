Американским банкам разрешено хранить криптовалюту

11:33 23 Июль Киев, Украина

Регулятор национальных банков США выпустил письмо с разъяснением, дающее банкам полное разрешение владеть активами криптовалюты от имени своих клиентов. Такое разрешение дало Управления контролера Валюты. Теперь депозитарные услуги, которые, как известно, включают хранение цифровых активов, могут распространяться на криптографические ключи и другие криптографические активы.

В письме сказано, что банки могут предоставлять более безопасные кастодиальные решения, чем существующие на рынке предложения. Согласно документу, банкам разрешается предоставлять как фидуциарные, так и нефидуциарные кастодиальные услуги. Разрешение распространяется и на федеральные сберегательные ассоциации.

Бывший топ-менеджер Coinbase и нынешний глава OCC Брайан Брукс добавил, что банки должны удовлетворять потребности потребителей. По его словам, десятки миллионов американцев считают криптовалюты ценными активами. В документе также содержится фраза:

«Криптовалютные кастодиальные услуги могут выходить за рамки пассивного хранения ключей».

Глава Digital Currency Group (DCG) Барри Силберт уже написал в Twitter, что ожидает повышенного внимания к его компании со стороны банков. В мае DCG приобрела лондонского кастодиана Vo1t. Многие участники индустрии уже высоко оценили решение OCC.