Американские банки-гиганты остановили операции с российским госдолгом

08:35 14 июня Киев, Украина

Два гигантских инвестиционных банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказались от операций с российскими долговыми обязательствами после заявления администрации Байдена на прошлой неделе о запрете американским инвесторам приобретать такие активы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В начале месяца оба банка проводили транзакции для клиентов, сводя желающих продать с теми, кто готов рискнуть и купить за бесценок преддефолтные бонды. Но теперь JPM полностью вышел с рынка, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. Goldman Sachs также приостановил операции, подтвердил представитель банка.

«В соответствии с обновленным руководством Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина) и сворачиванием деятельности Goldman Sachs в отношении россии фирма больше не будет проводить определенную деятельность по формированию рынка, связанную с клиентами, в отношении российских организаций», — говорится в заявлении банка.

Как отмечает агентство, вторжение в Украину вызвало падение цен на облигации, связанные с россией, даже если они не подпадали под действие международных санкций. Продолжающаяся торговля такими ценными бумагами вскоре стала предметом споров как на Уолл-стрит, так и в Вашингтоне, где сенатор Элизабет Уоррен обвинила банки в подрыве санкций.