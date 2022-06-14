Американские банки-гиганты остановили операции с российским госдолгом

Два гигантских инвестиционных банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказались от операций с российскими долговыми обязательствами после заявления администрации Байдена на прошлой неделе о запрете американским инвесторам приобретать такие активы.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В начале месяца оба банка проводили транзакции для клиентов, сводя желающих продать с теми, кто готов рискнуть и купить за бесценок преддефолтные бонды. Но теперь JPM полностью вышел с рынка, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. Goldman Sachs также приостановил операции, подтвердил представитель банка.
Как отмечает агентство, вторжение в Украину вызвало падение цен на облигации, связанные с россией, даже если они не подпадали под действие международных санкций. Продолжающаяся торговля такими ценными бумагами вскоре стала предметом споров как на Уолл-стрит, так и в Вашингтоне, где сенатор Элизабет Уоррен обвинила банки в подрыве санкций.
25 мая, истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, позволявшей россии производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Bloomberg сообщил, что отказ продлевать лицензию указывает на то, что США вынудят россию, и так находящуюся под санкциями, объявить дефолт, вместо того чтобы позволить ей «опустошать свою казну». Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что россия будет платить по госдолгу в рублях.
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