Америка и Украина вели переговоры о приватизации

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины опубликовала информацию о том, что ведомство провело видеоконференцию с Дэвидом де Фалько. Министр Украины общался с заместителем государственного секретаря по вопросам торговли США о вопросах «Большой приватизации».

Главной темой встречи стал вопрос присоединения американского бизнеса к проектам «Большой приватизации» по части концессий.

Ранее аналогичное сотрудничество украинский парламент уже реализовал с морскими портами Ольвии и Херсона. На этот раз рассматривается аналогичная работа в портах Черноморска, Бердянска, Одессы, Измаила, Мариуполя, Скадовска и Белгород-Днестровского.