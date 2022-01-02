Америка и Украина вели переговоры о приватизации

18:00 22 Апрель Киев, Украина

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины опубликовала информацию о том, что ведомство провело видеоконференцию с Дэвидом де Фалько. Министр Украины общался с заместителем государственного секретаря по вопросам торговли США о вопросах «Большой приватизации».

Главной темой встречи стал вопрос присоединения американского бизнеса к проектам «Большой приватизации» по части концессий.

Ранее аналогичное сотрудничество украинский парламент уже реализовал с морскими портами Ольвии и Херсона. На этот раз рассматривается аналогичная работа в портах Черноморска, Бердянска, Одессы, Измаила, Мариуполя, Скадовска и Белгород-Днестровского.

«Кроме этого, готовятся к передаче в концессию железнодорожные вокзалы Киева, Днепра, Харькова, Винницы, Николаева, Хмельницкого, Чопа, Львова и Одессы», — сказал министр.