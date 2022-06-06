Алмазная отрасль рф летит в пропасть

16:49 06 июня Киев, Украина

Сложности на нефтяном рынке, катастрофическое падение экспорта газа и зерна, не стали единственными проблемами рф.

В этоти раз проблемы возникли у «Алросы» — крупнейшего в мире производителя алмазов, занимающего 29% глобального рынка в каратах.



Хотя компания не внесена в черные списки Евросоюза, ее поставки на рынок Антверпена (Бельгия), где находится один из основных мировых центров торговли алмазами, в марте рухнули втрое, подтверждают данные Eurostat. В первый месяц войны в ЕС было продано 1,5 млн карат против примерно 4,5 млн в марте 2021 года.



Почти такое же обвальное падение спроса на российские алмазы было зафиксировано в Индии, где производится 95% всех бриллиантов мира и где проходит огранку основная часть сырья из россии.



Всего с января по март россия поставила в Индию 718 тысяч карат, что на 45% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (1,3 млн карат).



Главаня причина этому - проблемы с платежами и логистикой. В апреле Минфин США ввел блокирующие санкции против «Алросы», де-факто запретив расчеты в долларах за российские алмазы.



Компания еще в марте предупреждала клиентов о том, что расчеты желательно проводить в евро и других валютах. С Индией российские власти пытались договориться о торговле в рублях и рупиях, но существенного прогресса добиться не смогли.