Алименты в Украине: изменения в законопроекте

13:59 08 Сентябрь Киев, Украина

В Украине приняли законопроект №3112 вносящий изменения в условия выплаты алиментов. Одним из главных вопросов стала индексация, которая зависит от объема зарплаты плательщика.

С принятием законопроекта № 3112 «О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме) начнет проходить индексация алиментов - повышение размера выплат, определенных судом. Это позволяет частично или полностью возместить подорожание товаров и услуг на рынке.

Индексация алиментов будет производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

"Основной задачей проекта Закона является улучшение материального положения лиц, путем индексации размера алиментов на их содержание, определенного судом в твердой денежной сумме. Ежегодное вычисления исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, позволяет оперативно, во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу денежные средства на подорожание потребительских товаров и услуг, что особенно важно для детей и реализации их потребностей в всестороннему духовному и физическому развитию, а также для обеспечения надлежащего уровня жизни, питания, воспитания и тому подобное." - сказано в объяснительной записке.