Алиментов на 125,5 миллионов - Минюст

Пресс-служба Министерства юстиций Украины опубликовала данные по сбору алиментов. Согласно цифрам всего за одну неделю службе удалось взыскать с должников свыше 125 миллионов гривен по выплатам алиментов.

Из этой суммы 32,4 млн гривен задолженности взыскали благодаря применению к должникам ограничений: лишение права выезда за пределы Украины, права управления транспортными средствами, права пользования огнестрельным оружием и права охоты, наложение ареста на имущество, привлечение должника к отбыванию общественно полезных работ.

Так, в Киеве взыскали 330 628 гривен алиментов, которые не выплачивались с февраля 2007 года.

В Ровенской области с должника взыскали задолженность по уплате алиментов, которая накопилась с ноября 2011 года. Также должник выплатил 180 879 гривен штрафа после того, как пытался пересечь границу после установленных ограничений.

Органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции с начала 2020 года взыскали уже 4,3 млрд гривен алиментов. Из них 1 млрд гривен взыскали благодаря применению к должникам установленных Законом ограничений.