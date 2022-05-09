Акцизный налог пополнил бюджет на 61,1 млрд гривен

За январь - ноябрь 2020 года в общий фонд Государственного бюджета собрано акцизного налога с произведенных в Украине товаров на сумму 61,1 млрд гривен.

Фактические поступления превысили ожидаемые на 5,7%, что дополнительно принесло в бюджет более 3,3 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 14,1%, или на 7,5 млрд гривен.

За октябрь в общий фонд Государственного бюджета направлено 6,4 млрд гривен акцизного налога. По сравнению с октябрем 2019 года поступления выросли на 14%, или на 780 млн гривен.

В специальный фонд Госбюджета в октябре направлено почти 1,2 млрд гривен акцизного налога. Это составляет 111,9% от ожидаемого показателя, дополнительные поступления составили 125,5 млн гривен. По сравнению с октябрем прошлого года поступления выросли на 53,9%, или на 412,1 млн гривен.