Акциз на электронные сигареты – ждем повышения цен

14:17 06 Август Киев, Украина

Рынок электронных сигарет во всем мира приравнен к рынку обычных табачных изделий. Такие же изменения ждут Украину с 01 января 2021 года. Делая жидкости для вейпов подакцизными, правительство вводит отдельный налог для производителей и продавцов. Таким образом, совсем скоро рынок электронных сигарет и комплектующих для них захлестнет волна повышения цен.

Кроме всего прочего, одним только ростом цен на электронные сигареты в стране подобное нововведение не ограничится. Как утверждают участники рынка, многие производители и поставщики, продукция которых станет неконкурентоспособной в условиях необходимости оплаты акцизного сбора, будут вынуждены попросту отказаться от своего присутствия на украинском рынке. Соответственно, отечественный потребитель лишится доступа к широкому ассортименту продукции. Наибольший негатив заключается еще и в том, что рынок, прежде всего, могут покинуть именно доступные товары. В противном случае их производителям придется поднять цены, что выведет их из бюджетного сегмента и сделает менее доступными для экономных покупателей.

Между тем, нормативная база для введения акцизного сбора на жидкости для электронных сигарет в Украине готова.

Согласно постановлению Кабинета министров от 27 июля 2020 года, предусматривается, что с 1 января 2021 года в перечень товаров, подпадающих под акцизный сбор и контроль производства, будут включены жидкости для электронных сигарет. Соответствующие контролирующие функции, к слову, возложены на Государственную налоговую службу.