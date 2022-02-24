Акции падают, нефть взлетает после действий России в Украине

15:29 24 Февраль Киев, Украина

Акции упали, а цены на нефть выросли более чем на 5 долларов за баррель в четверг после того, как президент Владимир Путин начал военные действия на Украине, что побудило Вашингтон и Европу пообещать ввести санкции против Москвы, которые могут потрясти мировую экономику.

Рыночные ориентиры в Европе и Азии упали на целых 4%, поскольку трейдеры пытались выяснить, насколько масштабным будет вторжение Путина и масштабы ответных мер Запада. Фьючерсы на Уолл-стрит снизились на необычно большую дневную маржу в 2,5%.

Нефть марки Brent ненадолго подскочила выше 100 долларов за баррель в Лондоне впервые с 2014 года из-за беспокойства по поводу возможного прекращения поставок из России, производителя No3. Эталонная нефть США ненадолго превысила 98 долларов за баррель. Цены на пшеницу и кукурузу также подскочили.

Рубль упал на 7,5% по отношению к доллару.

Финансовые рынки находятся в «бегстве в безопасное место, и, возможно, им придется рассчитывать на более медленный рост» из-за высоких затрат на энергию, говорится в отчете Криса Тернера и Франческо Песоле из ING.

В Брюсселе президент Европейской комиссии заявил в четверг, что Европейский союз, в состав которого входят 27 стран, планирует ввести «массовые и целенаправленные санкции» против России.

«Мы привлечем к ответственности президента Путина», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В начале торгов индекс FTSE 100 в Лондоне упал на 2,5% до 7 311,69 после того, как Европа проснулась от новостей о взрывах в столице Украины Киеве, крупном городе Харькове и других областях. DAX во Франкфурте упал на 4% до 14 047,18, а CAC в Париже потерял 3,6% до 6 537,32.

Фьючерсы на эталонный индекс Уолл-стрит S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса снизились на 2%.

Это было в дополнение к падению S&P 500 на 1,8% в среду до восьмимесячного минимума после того, как Кремль заявил, что повстанцы на востоке Украины обратились за военной помощью. Москва направила солдат в некоторые районы, удерживаемые повстанцами, после того, как признала их независимыми.

Путин сказал, что Россия должна защищать мирных жителей на востоке Украины, и Вашингтон предсказал, что он сделает это заявление, чтобы оправдать вторжение.

Президент Джо Байден осудил нападение как «неспровоцированное и неоправданное» и заявил, что Москва будет привлечена к ответственности, что многие восприняли как то, что Вашингтон и его союзники введут дополнительные санкции. Путин обвинил их в игнорировании требования России не допустить вступления Украины в НАТО и предоставить Москве гарантии безопасности.

Ранее Вашингтон, Великобритания, Япония и ЕС ввели санкции против российских банков, чиновников и бизнесменов. Дополнительные варианты включают исключение России из глобальной системы банковских транзакций.

Цены на эталонные американские и зарубежные сорта нефти колебались в районе 100 долларов за баррель.

West Texas Intermediate взлетела на 5,86 доллара до 97,96 доллара за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже. Контракт упал на 25 центов до 92,10 доллара в среду.

Нефть марки Brent выросла на 5,57 доллара до 99,62 доллара за баррель в Лондоне после скачка выше 100 долларов. На предыдущей сессии он потерял 20 центов до 94,05 доллара.

В Азии Nikkei 225 в Токио упал на 1,8% до 25 970,82 пункта, а Hang Seng в Гонконге потерял 3,2% до 22 901,56 пункта. Индекс Shanghai Composite упал на 1,7% до 3429,96 пункта.

Азиатские экономики сталкиваются с меньшими рисками, чем европейские, но те, кто нуждается в импортной нефти, могут столкнуться с более высокими ценами, если российские поставки прекратятся, говорят синоптики.

Kospi в Сеуле потерял 2,6% до 2648,80, а сиднейский S&P-ASX 200 упал на 3% до 6990,60.

Индийский Sensex упал на 3,4% до 55 283,65. Новая Зеландия потеряла 3,3%, рынки Юго-Восточной Азии также упали.

Инвесторы уже беспокоились о возможном влиянии планов Федеральной резервной системы по снижению инфляции за счет отмены сверхнизких процентных ставок и других стимулов, поднявших цены на акции.

Доллар упал до 114,68 иены со 114,98 иены в среду. Евро упал до 1,1243 доллара с 1,1306 доллара.