Акции на Уолл-стрит падают из-за того, что материнская компания Facebook Meta упала на 25%

18:35 03 Февраль Киев, Украина

Акции упали на утренних торгах на Уолл-стрит в четверг, когда материнская компания Facebook Meta упала на 24,5%, потеряв более 220 миллиардов долларов рыночной стоимости. Это стало стало самым большим падением в ее истории.



Высокая цена акций Meta, как и некоторых других крупных коммуникационных и технологических компаний, оказывает огромное влияние на рынки. Это означает, что большое колебание в любом направлении для такой компании может сильно повлиять на падение или подъем рынка в целом.



Индекс S&P 500 упал на 1,4% по состоянию на 10:03 по восточному времени, а технологический индекс Nasdaq упал на 2,3%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 275 пунктов, или 0,8%, до 35 353 пунктов.



Meta упала после прогноза выручки значительно ниже ожиданий аналитиков в текущем квартале, что разочаровало компанию, инвесторы которой привыкли к впечатляющему росту. Он также сообщил о редком снижении прибыли из-за резкого увеличения расходов.



Резкое падение сказалось на социальной сети Twitter, которая потеряла 6,1%. Материнская компания Snapchat Snap упала на 18,6%.



Акции связи и технологий понесли одни из самых больших потерь, хотя спад распространился и на другие сектора. Ритейлеры и промышленные компании также упали.



Доходность 10-летних казначейских облигаций, которые используются в качестве эталона для определения процентных ставок по ипотечным кредитам и многим другим видам кредитов, резко выросла до 1,84% с 1,76% в конце среды.



Инвесторы также следили за обновлениями денежно-кредитной политики в Европе. Банк Англии повысил процентные ставки во второй раз за три месяца в четверг, в результате чего Великобритания намного опередила остальную Европу и США в стремлении укротить растущую инфляцию, которая давит на потребителей и предприятия.



Напротив, Европейский центральный банк не планирует повышать ставки до 2023 года, несмотря на рекордную инфляцию, объясняя это временными факторами. Но он решил, что восстановление экономики достаточно сильное, чтобы начать осторожно сворачивать некоторые из своих усилий по стимулированию экономики в следующем году.



Потери на Уолл-Стрит угрожают положить конец серии солидных ежедневных приростов основных индексов на этой неделе, хотя они все еще находятся на пути к еженедельному приросту.



Инвесторы должны были просмотреть несколько отчетов о прибылях и убытках со смешанными результатами по акциям. Акции оператора беспроводной связи T-Mobile выросли на 9% после сообщения о сильных результатах. Акции страховой компании Humana подорожали на 5,8%, а акции компании по производству высококлассной одежды Ralph Lauren подорожали на 4,4% после публикации обнадеживающих финансовых результатов.