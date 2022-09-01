Агросектор Украины будет ощущать последствия войны с россией в течение 100 лет

18:01 17 августа Киев, Украина

Долгосрочные последствия заражения почвы в результате попадания в нее взрывных боеприпасов, от гранат до артиллерийских снарядов, могут влиять на урожайность, заставляя фермеров не засеивать пораженные территории либо уничтожать посевы.

Об этом говорится в исследовании последствий Первой мировой войны, опубликованном в European Journal of Soil Science.

Такой вывод делают авторы исследования, собравшие образцы почвы из воронок, оставшихся в департаменте Па-де-Кале в результате битвы на Сомме в 1916 г.



Сражение на реке Сомма в северной Франции, длившееся с июля по ноябрь, — одна из крупнейших битв Первой мировой войны, в которой было убито и ранено более 1 млн человек. Был выпущен 1,45 млрд снарядов, около 30% из них не взорвались. Французские специалисты обезвреживают в среднем 467 т старых боеприпасов в год.



Один из авторов исследования, доктор Наоми Ринтоул-Хайнс из Университета Церкви Христа в Кентербери, говорит:



Возможно не только краткосрочное влияние [военных действий] на сельское хозяйство через проблемы в цепочках поставок. Эти поля могут быть опасно заражены боеприпасами в долгосрочной перспективе — возможно, в течение 100 лет или даже более. Это может повлиять на продовольственную безопасность не только в Украине, но и потенциально — в мировом масштабе.

До войны Украина обеспечивала 40% поставок пшеницы в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Сейчас в украинских портах находится более 20 млн т пшеницы, ее экспорт возобновился лишь недавно после достижения международной договоренности о разблокировке портов. В 2021 г. Украина произвела около 80 млн т пшеницы, кукурузы и ячменя. В этом году из-за войны урожай может оказаться вдвое меньше.



Из-за массированных артобстрелов в Па-де-Кале «произошли значительные физические изменения ландшафта, почва в воронках стала рассыпчатой», поясняет Ринтоул-Хайнс. А содержание свинца и меди даже 100 с лишним лет спустя «превышало фоновые значения для региона», в некоторых местах содержание свинца было выше уровней, допустимых санитарными нормами Великобритании и Евросоюза. По словам Ринтоул-Хайнс,

повышенное содержание меди и свинца объясняется именно военными действиями, а не природными причинами или другой деятельностью человека.

Загрязнение металлами может влиять на объемы производства сельскохозяйственной продукции. Например, в 2015 г. французские власти обязали местных фермеров уничтожить выращенную продукцию, которая оказалась загрязнена элементами из старых боеприпасов.



Агентство международного развития США (USAID) выделит $68 млн на покупку 150 000 т украинского зерна для Всемирной продовольственной программы ООН. Это крупнейшая сделка с начала войны и договоренности о вывозе украинского зерна, сообщает The Wall Street Journal.