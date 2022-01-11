Агросектор Сумской области в 2021 году получил около 196 млн гривен финподдержки

Департамента агропромышленного развития Сумской ОГА сообщил, что на поддержку аграриев в 2021 году из госбюджета было выделено около 196 млн. гривен.
В частности, по программе компенсации 25% стоимости отечественной с/х техники и оборудования (без учета НДС) сельхозтоваропроизводители области получили 66,015 млн. гривен. В рамках финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов аграриям Сумщины было предоставлено 39,455 млн. гривен.
Также сельхозтоваропроизводители области в 2021 году получили из госбюджета поддержку по следующим направлениям:
– бюджетная дотация за содержание коров фермерским хозяйствам, в собственности которых находится от 5 коров, идентифицированных и зарегистрированных в соответствии с законодательством – 0,98 млн. гривен;
– финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства – 0,714 млн гривен;
– дотация по пчелосемье – 12,304 млн гривен;
– возмещение стоимости закупленных племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов – 4,336 млн гривен;
– возмещение стоимости животноводческих объектов – 28,308 млн гривен;
– возмещение стоимости производственных объектов по переработке и хранению зерна – 25,847 млн гривен;
– дотация за содержание коз и овец – 0,952 млн. гривен;
– дотация за прирост коров – 9,529 млн гривен;
– государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных субсидий в расчете на единицу обрабатываемых угодий (посев гречихи) – 5,407 млн гривен;
– бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий (1 га) вновь фермерским хозяйствам – 2,1 млн гривен.
В частности, по программе компенсации 25% стоимости отечественной с/х техники и оборудования (без учета НДС) сельхозтоваропроизводители области получили 66,015 млн. гривен. В рамках финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов аграриям Сумщины было предоставлено 39,455 млн. гривен.
Также сельхозтоваропроизводители области в 2021 году получили из госбюджета поддержку по следующим направлениям:
– бюджетная дотация за содержание коров фермерским хозяйствам, в собственности которых находится от 5 коров, идентифицированных и зарегистрированных в соответствии с законодательством – 0,98 млн. гривен;
– финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства – 0,714 млн гривен;
– дотация по пчелосемье – 12,304 млн гривен;
– возмещение стоимости закупленных племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов – 4,336 млн гривен;
– возмещение стоимости животноводческих объектов – 28,308 млн гривен;
– возмещение стоимости производственных объектов по переработке и хранению зерна – 25,847 млн гривен;
– дотация за содержание коз и овец – 0,952 млн. гривен;
– дотация за прирост коров – 9,529 млн гривен;
– государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных субсидий в расчете на единицу обрабатываемых угодий (посев гречихи) – 5,407 млн гривен;
– бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий (1 га) вновь фермерским хозяйствам – 2,1 млн гривен.
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