Агросектор снова в плюсе: индекс сельхозпродукции вырос на 2,5%

20:00 19 августа Киев, Украина

По данным Госстата, за 7 месяцев 2021 года индекс сельскохозяйственной продукции вырос на 2,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"По данным Госстата, в январе - июле 2021 года индекс сельскохозяйственной продукции вырос на 2,5% (после падения на 8,2% в январе - июне 2021 года) за счет высоких темпов роста производства продукции растениеводства - на 7% (-26,4% соответственно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство продукции растениеводства на предприятиях, которые в общем объеме занимают 64,6%, увеличилось на 8,5% в январе - июле 2021 года (против -15,7% в январе - июле 2020 года), в хозяйствах населения - на 4,4% (против -2,5% соответственно).



В региональном разрезе, несмотря на сложные погодные условия в первой декаде июля, рост производства продукции растениеводства зафиксирован в 10 регионах, а именно:

Одесской (рост в 2,24 раза);

Николаевской (на 34,3%);

Полтавской (на 13,9%);

Кировоградской (на 13,8%);

Херсонской (на 13,5%);

Черкасской (на 13,1%);

Хмельницкой (на 8,1%);

Запорожской (на 6,8%),

Киевской (на 2,8%);

Черниговской (на 0,2%).

При этом сложной остается ситуация в животноводстве, где по итогам января - июля 2021 года падение производства составило 4,9%. Впрочем, в региональном разрезе в некоторых областях произошел рост производства продукции животноводства, в частности в Днепропетровской (на 7,9%), Тернопольской (на 7,0%) и Львовской (на 4,2%) областях.