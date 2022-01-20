Агрессия РФ принесла Украине и экономические вызовы

"Они с начала 2022 года транзитируют через Украину менее 50% гарантированных соглашением 2019 года объемов газа, хотя при этом все равно должны платить за 100% по принципу "качай или плати". Так Кремль давит на ЕС и Украину, создавая дефицит газа в ЕС и получая больше тех объемов, которые поставляют.То есть Москва демонстрирует, что готова терпеть кратковременные по мнению Кремля финансовые убытки, или по крайней мере те, которые она такими считает, чтобы достигать своих более важных с точки зрения Путина долгосрочных целей", - говорят эксперты.