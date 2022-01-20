Агрессия РФ принесла Украине и экономические вызовы

Агрессивные действия РФ спровоцировали обвал котировки еврооблигаций в Украине. Из-за этого ставки превысили 10% годовых. Больше всего подскочили они по "коротким" бумагам - до 26,5%. Просели также акции - больше всего упали в цене акции горнорудной компании Ferrexpo, котируемые на Лондонской фондовой бирже (на 10,7% в пятницу и на 4% в понедельник) и нефтегазовой компании Enwell Energy (более 10%).
Также вчера Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь лишь 118,9 млн. грн. по сравнению с 3,87 млрд. гривен за неделю до этого. При этом продавец отклонил только одну из 36 заявок на 5,9 млн. гривен на покупку шестимесячных бумаг под 12%, сохранив ставку на уровне 11% годовых.
Кроме того, гривна подешевела уже почти на 10% по сравнению с ноябрем, главным образом из-за агрессивных сообщений о нападении со стороны РФ. Для сдерживания ситуации НБУ по нескольку раз выходит на рынок с продажей доллара из резервов.
В то же время в России продолжается обвал фондового рынка. Только 19 января индекс Мосбиржи по итогам дня упал на 6,5%, индекс РТС – на 7,29% – это минимум с 23 декабря 2020 года.
Экономические обозреватели отмечают, что это прогнозируемая реакция рынков, но она потому и не изменит ничего в действиях России, потому что является прогнозируемой. Идя на конфронтацию Путин был к этому готов с самого начала.
Кроме того, что Россия демонстрирует готовность к потерям и по другим направлениям, отметили экономические обозреватели.
Также вчера Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь лишь 118,9 млн. грн. по сравнению с 3,87 млрд. гривен за неделю до этого. При этом продавец отклонил только одну из 36 заявок на 5,9 млн. гривен на покупку шестимесячных бумаг под 12%, сохранив ставку на уровне 11% годовых.
Кроме того, гривна подешевела уже почти на 10% по сравнению с ноябрем, главным образом из-за агрессивных сообщений о нападении со стороны РФ. Для сдерживания ситуации НБУ по нескольку раз выходит на рынок с продажей доллара из резервов.
В то же время в России продолжается обвал фондового рынка. Только 19 января индекс Мосбиржи по итогам дня упал на 6,5%, индекс РТС – на 7,29% – это минимум с 23 декабря 2020 года.
Экономические обозреватели отмечают, что это прогнозируемая реакция рынков, но она потому и не изменит ничего в действиях России, потому что является прогнозируемой. Идя на конфронтацию Путин был к этому готов с самого начала.
Кроме того, что Россия демонстрирует готовность к потерям и по другим направлениям, отметили экономические обозреватели.
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