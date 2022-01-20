Агрессия РФ принесла Украине и экономические вызовы

09:15 20 Январь Киев, Украина

Агрессивные действия РФ спровоцировали обвал котировки еврооблигаций в Украине. Из-за этого ставки превысили 10% годовых. Больше всего подскочили они по "коротким" бумагам - до 26,5%. Просели также акции - больше всего упали в цене акции горнорудной компании Ferrexpo, котируемые на Лондонской фондовой бирже (на 10,7% в пятницу и на 4% в понедельник) и нефтегазовой компании Enwell Energy (более 10%).

Также вчера Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь лишь 118,9 млн. грн. по сравнению с 3,87 млрд. гривен за неделю до этого. При этом продавец отклонил только одну из 36 заявок на 5,9 млн. гривен на покупку шестимесячных бумаг под 12%, сохранив ставку на уровне 11% годовых.

Кроме того, гривна подешевела уже почти на 10% по сравнению с ноябрем, главным образом из-за агрессивных сообщений о нападении со стороны РФ. Для сдерживания ситуации НБУ по нескольку раз выходит на рынок с продажей доллара из резервов.

В то же время в России продолжается обвал фондового рынка. Только 19 января индекс Мосбиржи по итогам дня упал на 6,5%, индекс РТС – на 7,29% – это минимум с 23 декабря 2020 года.

Экономические обозреватели отмечают, что это прогнозируемая реакция рынков, но она потому и не изменит ничего в действиях России, потому что является прогнозируемой. Идя на конфронтацию Путин был к этому готов с самого начала.

Кроме того, что Россия демонстрирует готовность к потерям и по другим направлениям, отметили экономические обозреватели.
"Они с начала 2022 года транзитируют через Украину менее 50% гарантированных соглашением 2019 года объемов газа, хотя при этом все равно должны платить за 100% по принципу "качай или плати". Так Кремль давит на ЕС и Украину, создавая дефицит газа в ЕС и получая больше тех объемов, которые поставляют.То есть Москва демонстрирует, что готова терпеть кратковременные по мнению Кремля финансовые убытки, или по крайней мере те, которые она такими считает, чтобы достигать своих более важных с точки зрения Путина долгосрочных целей", - говорят эксперты.