Аграрный комитет Верховной Рады: итоги за 6 месяцев

За последние полгода (февраль-июль 2020 года) Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины выполнил большую работу. В комитет поступило более 20 законопроектов, требующих рассмотрения. Также, комитет должен был внести свои поправки в 62 законопроекта представленных раньше.

Как говорится в сообщении парламента, за отчетный период состоялось 16 заседаний комитета, из которых 3 были проведены в режиме видеоконференции. Рассмотрены 54 вопросов, в том числе 16 законопроектов по подготовке и предварительному рассмотрению которых комитет определен главным.

По представлению комитета в течение отчетного периода Верховной Радой Украины были приняты в целом четыре закона Украины, а именно: Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения»; Закон Украины «О национальной инфраструктуре геопространственных данных»; Закон Украины «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель»; Закон Украины «О внесении изменений в раздел X «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных».