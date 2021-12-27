Аграриям выплатят субсидию – 5 000 гривен за гектар

Денис Шмыгаль сделал заявление в ходе заседания правительства. По словам премьер-министра Украины государство планирует увеличить помощь аграрному сектору и фермерским хозяйствам. Кабинет Министров планирует выплатить украинским аграриям субсидию. Расчет будет выполнен исходя из суммы 5 тысяч гривен за гектар земли.

"Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не превышает 100 тысяч гривен на одно хозяйство", - отметил премьер-министр.

Таким образом, правительство увеличило размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий.

"Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.