Аграриям выплатят субсидию – 5 000 гривен за гектар

Денис Шмыгаль сделал заявление в ходе заседания правительства. По словам премьер-министра Украины государство планирует увеличить помощь аграрному сектору и фермерским хозяйствам. Кабинет Министров планирует выплатить украинским аграриям субсидию. Расчет будет выполнен исходя из суммы 5 тысяч гривен за гектар земли.
Таким образом, правительство увеличило размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий.
Напомним, Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.
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