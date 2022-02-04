Аграриям понизят ставку НДС до 14%

18:20 17 Сентябрь Киев, Украина

Законопроект предполагающий снижение ставки НДС для операций внутри страны и импорта аграрной продукции, принят в первом чтении, при поддержке 233 народных депутатов.
 
Законопроект распространяется на такие виды аграрной продукции (сырья):
  • молоко цельное;
  • живые крупный рогатый скот и свиньи;
  • пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овес;
  • соевые бобы;
  • семена льна, рапса, подсолнечника и прочих масличных культур;
  • сахарная свекла.
Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев написал, что это было "непростое решение". Он поддержал законопроект, так как считает, что эта тема нуждается в дискуссии.
"Ко второму чтению необходимо существенно обсудить с бизнесом. Уже получили первую реакцию. И негативную, и позитивную. Будем изучать, бизнесу просьба принять активное участие. У нас семь дней на подачу предложений", – пояснил депутат.

Что изменится на практике?
  • Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции.
  • При снижении НДС исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств, так называемые "скручивания".
  • Состоится детенизация аграрного производства, а бюджет получит существенные преимущества.