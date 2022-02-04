Аграриям понизят ставку НДС до 14%

Законопроект предполагающий снижение ставки НДС для операций внутри страны и импорта аграрной продукции, принят в первом чтении, при поддержке 233 народных депутатов.
Законопроект распространяется на такие виды аграрной продукции (сырья):
- молоко цельное;
- живые крупный рогатый скот и свиньи;
- пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овес;
- соевые бобы;
- семена льна, рапса, подсолнечника и прочих масличных культур;
- сахарная свекла.
Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев написал, что это было "непростое решение". Он поддержал законопроект, так как считает, что эта тема нуждается в дискуссии.
Что изменится на практике?
- Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции.
- При снижении НДС исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств, так называемые "скручивания".
- Состоится детенизация аграрного производства, а бюджет получит существенные преимущества.
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