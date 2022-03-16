Аграриям будут страховать урожай

В будущем МГ АО «Аграрный фонд» обязательно будет страховать урожай аграриев. Аванс по форвардным контрактам в компании будут выдавать только после получения акта осмотра полей от страховщиков.

Об этом рассказал директор коммерческого департамента АО «Аграрный фонд» Владимир Лукиенко.

«Мы сотрудничаем с ведущими страховыми компаниями, поэтому сельхозпроизводитель имеет возможность выбрать ту, с которой ему удобнее работать. Это очень важный аспект нашего сотрудничества, ведь 2020 должен был научить, что лучше перестраховаться и уберечься от кризисных ситуаций», — добавил Владимир Лукиенко.

С его слов, сейчас проблемными в компании являются до 10 контрактов, и связано это с засухой, которая наблюдалась в южной части Украины. Как отметил Владимир Лукиенко, ситуация не была бы такой сложной, если бы в начале года будущий урожай застраховали.

Напомним, АО «Аграрный фонд» в 2021 году закупит зерна на 500 тыс. грн.