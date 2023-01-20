Аграрий объяснил причины роста цен на фрукты

10:36 20 января Киев, Украина





Об этом рассказал глава украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. В Украине наблюдается рост цен на большинство фруктов, что обусловлено усложнением логистических маршрутов и ослаблением курса гривны.Об этом рассказал глава украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

"Кроме того, что удорожала логистика на 200-250%, она еще и существенно усложнилась. Если мы уже говорим о бананах, на которые, в том числе, так существенно выросли цены, то, как и все остальное, кроме яблок, они выросли, потому что: первое — это импорт, привязанный к курсу валют: гривна обесценилась по сравнению с январем прошлого года", - сказал Баштанник.

Эксперт отметил, что из-за войны грузы в Украину преодолевают значительную часть пути не морем, а по суше.

"Если раньше те же бананы морем шли в порт в Одессу, то теперь в порты Нидерландов, например, Роттердам, а оттуда уже едут в Украину автомобильным путем. То есть это существенно сложнее, дольше и дороже. Немного работает порт Констанца в Румынии, но от этого гораздо легче не становится. Все равно это дополнительные движения, которые исчисляются деньгами", - объяснил Баштанник.

По его словам, такая же ситуация наблюдается и в случае цитрусовых и винограда. В то же время, цены на яблоки остаются стабильными или снижаются.

"Если коротко — все подорожало почти вдвое из-за курса гривны и логистики. Кроме яблок — потому что это отечественное производство. Украина по яблокам последние 3-4 года имеет перепроизводство. Для того, чтобы его хоть как-то смягчить, украинские производители, особенно те, которые владеют "правильными" сортами, подходящими для экспорта, сортировочными линиями, камерами хранения в регулируемой газовой среде, которые до года позволяют хранить - активно последние 5-7 лет наращивали каналы продаж на экспорт", - отметил Тарас Баштанник.

При этом яблоки экспортировались, как правило, за пределы Европейского Союза.

"Эти каналы не были в ЕС, потому что в ЕС своего яблока предостаточно. Это и Польша, и Италия, и Франция, и Молдова даже и другие страны. Основные каналы сбыта - это были страны Ближнего Востока такие, как Саудовская Аравия и ОАЭ Юго-Восточная Азия — Сингапур, Гонконг, Малайзия, Индонезия. Все эти рынки Украина активно овладевала", — рассказал эксперт.

Однако из-за нарушения морской логистики экспорт яблок существенно снизился, из-за чего внутренний рынок перенасыщен ими.