Аграрии будут получать компенсации от государства за разминирование земли

15:56 26 сентября Киев, Украина

Государство будет компенсировать часть или полный объем расходов по разминированию земель стратегических предприятий и сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады.

"По данным Минэкономики, государство будет компенсировать часть или полный объем расходов на разминирование земель стратегических предприятий и сельскохозяйственных земель. Такой подход должен существенно ускорить очистку земель на тех участках, на которых это возможно. В настоящее время аграрии в Украине уже используют 120 тыс. . га разминированных земель", — отмечается в сообщении.

Как сообщили в профильном комитете, в настоящее время в министерстве разрабатывается механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям расходов на разминирование.

"Предлагается следующий подход, что если аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора, тогда государство будет полностью или частично компенсировать расходы", - пояснили в комитете.

Там также сообщили, что пилотный конкурс по продаже услуг разминирования уже прошел в Житомирской области. Государство сэкономило 100 тысяч гривен бюджетных средств, добавили в комитете.



Отмечается, что в бюджете на 2024 год на нужды гуманитарного разминирования заложили 2 млрд. грн. Средства планируется направить в поддержку сельхозпредприятий, которые будут покупать услуги по разминированию через аукцион. Это должно стимулировать развитие рынка услуг и ускорить разминирование страны.



На октябрь запланирована международная донорская конференция по гуманитарному разминированию в Украине, которая должна пройти в Хорватии. По результатам конференции правительство страны планирует привлечь дополнительные средства на гуманитарное разминирование.