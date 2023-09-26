Аграрии будут получать компенсации от государства за разминирование земли

Государство будет компенсировать часть или полный объем расходов по разминированию земель стратегических предприятий и сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады.
Как сообщили в профильном комитете, в настоящее время в министерстве разрабатывается механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям расходов на разминирование.
Там также сообщили, что пилотный конкурс по продаже услуг разминирования уже прошел в Житомирской области. Государство сэкономило 100 тысяч гривен бюджетных средств, добавили в комитете.
Отмечается, что в бюджете на 2024 год на нужды гуманитарного разминирования заложили 2 млрд. грн. Средства планируется направить в поддержку сельхозпредприятий, которые будут покупать услуги по разминированию через аукцион. Это должно стимулировать развитие рынка услуг и ускорить разминирование страны.
На октябрь запланирована международная донорская конференция по гуманитарному разминированию в Украине, которая должна пройти в Хорватии. По результатам конференции правительство страны планирует привлечь дополнительные средства на гуманитарное разминирование.
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