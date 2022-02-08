Аграриев не спасет снижение НДС

13:56 24 Сентябрь Киев, Украина

Аналитики и эксперты центра Институт аграрной экономики, занимающегося научной и аналитической деятельностью составили прогноз для аграрного сектора. Согласно их мнению, снижение налога добавочной стоимости на этапе сельхозпроизводства приведет к свертыванию инвестиций.

Практическая реализация положений законодательной инициативы, направленной на применение пониженной ставки НДС только на этапе поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции, - без «удлинения» ее действия на всю цепь поставок - приведет к снижению инвестиционной активности в аграрном секторе экономики, – отметил заведующий отделом финансово-кредитной и налоговой политики Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Леонид Тулуш, комментируя принятие 17 сентября 2020 Верховной Радой Украины проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции» №3656 в первом чтении.

Несмотря на заявления инициаторов данного законопроекта относительно того, что принятие соответствующего Закона «будет способствовать поддержке сельхозтоваропроизводства в Украине, привлечению инвестиций, обновлению основных фондов предприятий, повышению конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства» и формированию ряда других положительных эффектов для аграрной отрасли, профессиональный анализ положений данной законодательной инициативы формирует основания для менее оптимистичной оценки возможных последствий практической их реализации для сельхозпредприятий - плательщиков НДС, отметил эксперт.

По его словам, любая налоговая новация должна соответствовать критерию Парето-оптимальности, согласно которому определенное законодательное решение будет считаться улучшением лишь в случае, когда оно приносит экономические выгоды определенным экономическим субъектам, не снижая существенно возможностей развития или не принося ущерба другим участникам экономических отношений.

В случае с законопроектом №3656 соответствующие условия не соблюдены, подчеркнул Леонид Тулуш. Ведь предложенное нормотворцами решение принесет очевидные выгоды только трейдерам. При этом другие участники экономических отношений в АПК - производители, переработчики и государство - понесут определенные убытки или возможности для их развития будут снижены.

В первую очередь, это касается сельхозпредприятий - плательщиков НДС.