Афтершоки введенных санкций … И это только начало

14:13 09 Март Киев, Украина



Несмотря на то, что Первыми пострадали нефтяники.Несмотря на то, что нефть марки Brent подорожала до $131 за баррель, что в теории должно было бы принести хороший доход федеральному бюджету и ФНБ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НАЧАЛИ БОЙКОТИРОВАТЬ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ.

Для России потеря европейского рынка критична: на него приходится почти 37% всей добытой нефти. Таким образом, нефтяникам остаётся либо предлагать ещё больший дисконт в писках азиатских потребителей, либо терять добывающую промышленность: опыт прошлого года показал, что после консервации скважин восстановить их бывает невозможно.

Отказ Европы от российского газа будет иметь еще более катастрофические последствия, чем от российской нефти!

Помимо выхода с рынка всех известных брендов автопрома, останавливает сборку автомобилей и Автоваз из-за дефицита электронных компонентов. В скором времени встанут и другие автомобильные заводы.

Более того, отказывается от транзита в Европу через территорию россии и Китай!

Остается подвешенным вопрос с морским экспортом из россии — крупнейшие перевозчики отказываются от сотрудничества, своего контейнерного (да не только контейнерного) флота у россии нет! Нет флота рыболовного!

Сейчас сложно спрогнозировать, что будет рассыпаться в первую очередь, а что во вторую.

РФ еще как-то протянет на запасах месяца два, а вот потом фаза «война» быстро и бесповоротно перейдет в фазу «голод»! И голодные бунты однозначно ничем хорошим для нынешней власти не закончатся! Напряжения между регионами и возникающие противоречия быстро приведут к целому ряду внутренних разломов и разрывов, а потому вся конструкция начнет быстро сыпаться. И как обычно, стоит посыпаться одному, как распад пойдет уже неостановимо.