«Администрация морских портов Украины» станет акционерным обществом

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» намерено превратить в акционерное общество. Данное мероприятие планируют осуществить за счет реорганизации и сокращения работников.
Об этом сообщил один из нардепов Алексей Гончаренко.
Соответствующее решение, по его словам, принял Кабинет Министров 17 ноября.
Соответствующее решение, по его словам, принял Кабинет Министров 17 ноября.
"Администрацию превратят в акционерное общество вместо реорганизации и оптимизации кадрового состава", — сообщил нардеп в Telegram.
По планам завершение преобразования АМПУ должно состояться в следующем году.
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