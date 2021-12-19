«Администрация морских портов Украины» станет акционерным обществом

22:45 18 Ноябрь Киев, Украина

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» намерено превратить в акционерное общество. Данное мероприятие планируют осуществить за счет реорганизации и сокращения работников.

Об этом сообщил один из нардепов Алексей Гончаренко.



Соответствующее решение, по его словам, принял Кабинет Министров 17 ноября.

"Администрацию превратят в акционерное общество вместо реорганизации и оптимизации кадрового состава", — сообщил нардеп в Telegram.