«Администрация морских портов Украины» станет акционерным обществом

22:45 18 Ноябрь Киев, Украина

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» намерено превратить в акционерное общество. Данное мероприятие планируют осуществить за счет реорганизации и сокращения работников.
 
Об этом сообщил один из нардепов Алексей Гончаренко.

Соответствующее решение, по его словам, принял Кабинет Министров 17 ноября.
 
"Администрацию превратят в акционерное общество вместо реорганизации и оптимизации кадрового состава", — сообщил нардеп в Telegram.
 
По планам завершение преобразования АМПУ должно состояться в следующем году.