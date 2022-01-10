Администрация Киева подсчитала убытки города от карантина

Киевская городская государственная администрация (КГГА) подвела финансовые итоги города в условиях локдауна. Согласно опубликованному пресс-службой КГГА заявлению столичного мэра Виталия Кличко, с января по конец апреля этого года бюджет Киева недополучил 2,5 млрд гривен. Всему виной карантин и локдауны. Таким же образом, за 2020 год в бюджет не поступило около 5 млрд гривен, и это тоже было связано с пандемией и ограничениями, которые вводились начиная с марта прошлого года.

Между тем, есть и положительный момент: по словам мэра, жесткие ограничения дали ожидаемый результат - количество новых заражений вирусом COVID-19 снижается. Однако мэр призвал жителей столицы и гостей Киева не пренебрегать правилами - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тому подобное. Впереди майские праздники и Пасха, в эти дни важно помнить о том, что вирус распространяется очень быстро, а последствия будут тяжелыми.

Ранее сообщалось, что Киев увеличил расходы на 10 млрд гривен, а также о том, что через несколько лет столицу обещают избавить от маршруток.