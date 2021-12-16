Абсолютный рекорд цены биткоина

Всего за сутки биткоин подорожал на 3,4% и достиг своего исторического максимума. На криптобирже Binance криптовалюта перешла рубеж в 62 тысячи долларов и установилась на уровне $62,8 тыс.

Актив обновил исторический максимум, установленный в середине марта. Тогда котировки биткоина на пике достигали $61,8 тыс.

Последняя волна роста курса биткоина стартовала 25 марта, после того, как тот опустился до локального минимума в $50 тыс. С тех пор цена монеты выросла почти на 25%. Согласно данным, курс биткоина по состоянию на 12.30 торгуется по $62 448,00.

Причины скачка

Криптовалюта продолжает дорожать на фоне приближения листинга акций Coinbase на Nasdaq. Завтра, 14 апреля компания станет первой в истории публичной криптобиржей.