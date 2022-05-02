Абонентская плата – коммуналка снова вырастет

Украинцев ждет абонентская плата за предоставление им коммунальных услуг. Вскоре по всей Украине разлетятся обновленные платежки с указанием новых цифр.

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" в платежках появится дополнительная абонплата за холодную и горячую воду, а также отопление и вывоз мусора. В среднем сумма увеличится на 112 гривен.

Введение платы отстрочили из-за карантина. Однако она должна вступить в силу через пять месяцев после снятия ограничений. В Верховой Раде предложили отстрочить введение абонплаты до 1 января 2021 года.

Правительство уже определило формулу граничного размера абонплаты, которая будет зависеть от прожиточного минимума в стране. С декабря он составляет 2 189 гривен. Таким образом абонплата на воду и отопление будет 32,19 гривны, а на мусор – 15,2 гривны. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 гривны в месяц (при условии, что есть горячая, холодная вода и отопление).