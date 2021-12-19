Абитуриенты с оккупированных территорий смогут получить финансовую поддержку

В Минреинтеграции хотят предусмотреть единовременные выплаты в размере трех прожиточных минимумов для абитуриентов, которые с временно оккупированных территорий (ВОТ) приедут на подготовительные курсы на подконтрольные Украине территории.
Об этом во время дискуссии после церемонии награждения "Двигатели перемен" за лучшие инициативы 2021 года по защите прав человека в условиях вооруженного конфликта сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Инна Драганчук.
По ее словам, эта сумма должна компенсировать детям, в частности логистические расходы.
Об этом во время дискуссии после церемонии награждения "Двигатели перемен" за лучшие инициативы 2021 года по защите прав человека в условиях вооруженного конфликта сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Инна Драганчук.
По ее словам, эта сумма должна компенсировать детям, в частности логистические расходы.
Напомним, в этом году только 108 детей с ВОТ приняли участие в подготовительных курсах для абитуриентов.
Как известно, в этом году Минобразования провалило вступительную кампанию в украинские вузы среди крымских абитуриентов.
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