Абитуриенты с оккупированных территорий смогут получить финансовую поддержку

09:38 10 Декабрь Киев, Украина





Об этом во время дискуссии после церемонии награждения "Двигатели перемен" за лучшие инициативы 2021 года по защите прав человека в условиях вооруженного конфликта сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Инна Драганчук.



По ее словам, эта сумма должна компенсировать детям, в частности логистические расходы. Минреинтеграции хотят предусмотреть единовременные выплаты в размере трех прожиточных минимумов для абитуриентов, которые с временно оккупированных территорий (ВОТ) приедут на подготовительные курсы на подконтрольные Украине территории.Об этом во время дискуссии после церемонии награждения "Двигатели перемен" за лучшие инициативы 2021 года по защите прав человека в условиях вооруженного конфликта сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Инна Драганчук.По ее словам, эта сумма должна компенсировать детям, в частности логистические расходы.

“У нас есть время, чтобы подготовиться к следующей вступительной кампании. Мы с нашей командой уже сформировали программу на следующий год. Она будет значительно расширена. Мы не хотим, чтобы подготовительные курсы были ограничены академическими знаниями, а чтобы они были действительно реинтеграционными и многоуровневыми", - сказала Инна Драганчук.

Напомним, в этом году только 108 детей с ВОТ приняли участие в подготовительных курсах для абитуриентов.





Как известно, в этом году Минобразования провалило вступительную кампанию в украинские вузы среди крымских абитуриентов.