«Укрзализныця» запустила систему онлайн-кинотеатров

21:43 21 декабря Киев, Украина

В пресс-службе «Укрзализныцы» рассказали о новой услуге для пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+. Каждый желающий сможет приобрести специальный код и смотреть лицензионные фильмы от партнера компании, используя собственные гаджеты.



"Доступ к мультимедийному контенту - это именно то, чего действительно долгое время ждали наши пассажиры. Для нас такое партнерство - это возможность расширить перечень бортовых сервисов, чтобы сделать каждую поездку "Укрзализныцей" еще комфортнее", - прокомментировал Андрей Уманец, директор Украинской железнодорожной скоростной компании.



Мультфильмы и фильмы, размещенные на платформе Мультфильмы и фильмы, размещенные на платформе онлайн-кинотеатра SWEET.TV, будут транслироваться на украинском языке. Для реализации проекта оператор устанавливает в поездах «Укрзализныцы» специальное оборудование, обеспечивающее передачу сигнала с высоким качеством изображения и звука. В фильмотеке «Свит ТВ» доступно порядка 280 самых разных фильмов.



Для того чтобы воспользоваться услугой, пассажиру поезда достаточно приобрести в WOG-cafe код и с его помощью подключиться к сети оператора. Для просмотра можно использовать собственные гаджеты. Важно, что подключение к мобильному интернету для этого не требуется.

Первые тестовые просмотры были проведены в минувшую пятницу во время следования первого рейса «Лыжного экспресса» в Славское.

Уже на этой неделе сервис будет доступен пассажирам других направлений. Сообщается, что по 31 декабря 2020 года услуга будет предоставляться бесплатно, а с первого января следующего года ее стоимость составит 50 грн.



В пресс-службе «Укрзализныцы» рассказали о том, что к участию в проекте могут присоединиться и другие провайдеры, предлагающие мультимедийные услуги и готовые предоставить свое оборудование для тестирования.



В руководстве компании подчеркивают, что рассмотрят все предложения по оказанию в дороге дополнительных услуг пассажирам поездов.