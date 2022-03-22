IT сфера улучшает состояние украинской экономики – исследование GlobalLogic

Исследования GlobalLogic показали, что экономика Украины значительно выросла на поступления от IT-сферы. Так, за последние 7 лет количества экспортных поступлений выросли в 3 раза. Подробнее об исследовании узнавали наши журналисты.

Что показало исследование:

если в 2014 экспорт IT-услуг составил 1,5 млрд долларов США, то по итогам 2020 - рекордные 5 млрд;

самый большой скачок роста зафиксировали в 2019 году - тогда экспортные поступления от IT увеличились за год на 30%

при этом количество инженеров за последние 7 лет выросла также три раза и в 2021 достигла 213 000.

Сейчас один IT-специалист приносит в экономику страны более 22 000 долларов США в виде экспорта от IT-услуг. Это говорит о том, что развитие IT и экономики Украины связан с ростом квалифицированных инженеров.

«Профессиональный рост IT-специалистов связано как со спросом на более сложные услуги разработки ПО, так и с развитием инженерных талантов. IT-компаниям важно инвестировать в улучшение их навыков и открывать специалистам новые карьерные возможности», - комментирует Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологий, GlobalLogic.

Количество инженеров в Украине увеличивается почти на 20% за год. Но потребность в квалифицированных кадрах - более чем на 30% и эта цифра растет. Так, согласно статистике анонимной платформы поиска работы в IT Djinni, с начала 2021 количество вакансий впервые превысило количество кандидатов. В мае на платформе было открыто около 20 000 позиций, а претендентов - чуть больше 16 000.