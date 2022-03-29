Amazon расширили правила корпоративной культуры компании

Компания Amazon имеет уникальные бизнес-принципы и корпоративную культуру. В повседневной работе каждого работника компании отслеживается четкое соблюдение 14 правил – принципов лидерства. Перед увольнением Джеффа Безоса в принципи лидерства компании добавили еще два пункта.
Принципы лидерства Amazon
- Одержимость клиентом
- Владение (долей в компании)
- Изобретать и упрощать
- Правота
- Учиться и быть интересным
- Нанимать и развивать лучших
- Настаивать на высоких стандартах
- Думать масштабно
- Действовать
- Быть бережливым
- Зарабатывать доверие
- Нырять глубоко
- Иметь стержень: не соглашаться и принимать решение
- Достигать результатов
Новые принципы лидерства
Руководители компании стремятся прилагать максимум усилий для того, чтобы создать более безопасную, продуктивную, разнообразную и справедливую рабочую среду. Им свойственно проявлять сочувствие, развлекаться на работе и помогать другим весело проводить время.
Таким образом, необходимо начинать каждый день с решимости становиться лучше – для клиентов, сотрудников, партнеров и мира в целом. Залог успеха – завершать рабочий день с осознанием того, что завтра команда сможет сделать еще больше. "Лидеры создают больше, чем потребляют, и всегда оставляют вещи лучше, чем они их нашли", – резюмируют в компании.Джефф Безос покинет пост CEO компании 5 июля 2021 года. Он передаст руководство главе Amazon Web Services Энди Ясси. Основатель компании станет исполнительным председателем совета директоров Amazon. Поэтому, миллиардер сможет активнее заниматься новыми продуктами и интересными инициативами.
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