OLX Работа назвали самые популярные специальности в Украине

Сервис OLX Работа провел исследование о том, кем мечтает быть нынешняя молодежь и какую зарплату они видят стартовой на первой работе. Также, были заданы вопросы родителям – о преимущественной сфере работы детей, доходе и развитии профессии. Согласно опросу, свыше 78% украинских подростков не хотят работать по полученной специальности.

Несмотря на то, что 31% участников ВНО в этом году не сдали тест по математике, большинство абитуриентов и студентов планируют работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок, и ожидают зарплату на уровне 5-10 тысяч гривен.

В период летних каникул 2/3 молодежи ищут временную подработку, а 1/3 — постоянную работу. В то же время большинство — 40% — готовы работать за 5-10 тысяч гривен в месяц, 28% — за 10-15 тысяч гривен, 15% — от 15 тысяч гривен и больше.

Самые популярные 5 сфер среди молодежи выглядят так:

торговля и продажи — 18%;

бары / рестораны / кафе — 17%;

IТ / телеком / компьютеры — 11%;

маркетинг / реклама / дизайн / SMM — 10%;

строительство — 6%.

Меньше всего украинская молодежь видит себя в науке — только 0,33% опрошенных; в авиации, военном деле — по 0,58% респондентов.

Согласно опросу OLX Работа, каждый третий опрошенный родитель хочет, чтобы его дети работали в частном секторе, каждый четвертый – чтобы они сами стали предпринимателями малого / среднего бизнеса, а каждый пятый – чтобы стали госслужащими. Меньше всего видят своих детей в сфере образования — 4%, стартапах — 5% и общественном секторе — 6%.

Кстати, каждый пятый взрослый считает, что для первой работы его ребенка будет оптимальной зарплата в 20 тыс. грн/месяц и больше. Такое же количество считает приемлемой 15-20 тыс. грн. Однако по мнению большинства родителей — 55% — хорошей оплатой для старта будет сумма от 5 до 15 тыс. грн в месяц.