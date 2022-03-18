Bloomberg прогнозирует дефолт РФ уже в эту среду

15:03 15 марта Киев, Украина





«Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя», – отмечают аналитики. Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов , и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт . 16 марта ‒ день, когда Россия должна будет выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов США. Именно от этого дня будут зависеть дальнейшие дефолтные перспективы России.«Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя», – отмечают аналитики.

Bloomberg ожидает три сценария:



1. Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт откладывается по крайней мере до 4 апреля:

Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это временно предотвратит долговой кризис. Однако инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. И если долларов на эту выплату уже не хватит, то именно эта дата станет новой датой возможного дефолта РФ.



2. Россия платит в рублях. Однако выплата в среду будет считаться осуществленной только в валюте, иначе это будет означать дефолт:

Россия осуществляет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта. И именно поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом. Еще 14 марта Минфин РФ дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на 117,2 млн долларов США. Но в ведомстве не указали, в какой валюте будут выплачены деньги. При этом в РФ утвердили временный порядок выплат по долгам государства в иностранной валюте, который разрешает выплаты в рублях.



3. Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

Россияне вообще не будут платить. Тогда у РФ будет тридцатидневный льготный период. Если до 15 апреля РФ не заплатит, наступит классический жесткий дефолт. В таком случае для России будет заблокирован доступ к финансированию.

Как говорят эксперты, реализация и второго, и третьего сценария приведет к волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 млрд долларов США. Сейчас долг по облигациям России составляет 39,9 млрд долларов США, долги российских компаний в иностранной валюте – 105 млрд долларов США, в том числе «Газпрома» – 25,5 млрд долларов США, РЖД – 4,9 млрд долларов США, «Лукойла» и Сбербанка – по 3 млрд долларов США.



Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до «C» с «B». Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до «C» с «B+», Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены до «C» с «B», потолок странового рейтинга - до «B-» с «B».