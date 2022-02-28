Shell прекратит сотрудничество с Газпромом и прекратит участие в строительстве газопровода СП-2

Совет директоров Shell plc объявил в понедельник о своем намерении выйти из совместных предприятий с компанией «Газпром» и связанными с ним организациями, включая 27,5-процентную долю в заводе по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», 50-процентную долю в Salym Petroleum Development и Гыданское энергетическое предприятие, передает Globenewswire.
Shell также намерена прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
В конце 2021 года внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около 3 миллиардов долларов.
Shell также намерена прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
В конце 2021 года внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России составляли около 3 миллиардов долларов.
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