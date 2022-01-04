Forbes перечислил самых богатых аграриев в мире

12:31 04 Январь Киев, Украина

Новый список аналитического издания Forbes свидетельствует о том, что Китай по-прежнему занимает лидирующее место в списке самых успешных аграриев в мире. Причем, как по числу вошедших в Топ-10, так и по денежным объемам заработанных капиталов.



В десятку самых богатых аграриев мира также вошли граждане США, России, Чехии и Саудовской Аравии.



Итак, лидирующую позицию в списке занимает Лю Йоншин с заработанным капиталом в 6,6 миллиардов долларов. Он в свое время отделился от брата, оказавшегося, к слову, вторым в соответствующем списке, основал компанию и успешно занимается продажей кормов для домашнего скота.



Лю Юнхао занял второе место, а на счету у него 4,6 миллиардов заработанных на свиноводстве денег.



На третьем месте разместилась пара из США — Стюарт и Линда Резники, чей заработок за 2021 год достиг 4 миллиардов долларов. Супруги занимаются продажей миндаля, апельсинов, грейпфрутов и других полезных для здоровья продуктов. Известно, что Стюарт имеет украинские корни, в частности, его дед в свое время эмигрировал из Украины.



Четвертое место досталось Принцу Султану бин Мохаммеду бин Сауду Ал Кабиру из Саудовской Аравии (3,8 Четвертое место досталось Принцу Султану бин Мохаммеду бин Сауду Ал Кабиру из Саудовской Аравии (3,8 млрд долларов за производство молока и деятельность конезавода).



На пятом месте Гарри Стайн из Америки с капиталом 3,5 млрд долларов. Он является владельцем семенной империи.



Шестое место законно занимает Андрей Бабиш из Чехии с 3,4 млрд долларами на счетах. Он специализируется на обработке 100 тысяч гектаров земли.



На седьмой позиции списка расположился Вадим Мошкович из России с капиталом в 2,3 млрд долларов, заработанных на продаже водки, нефти и недвижимости. На данный момент он также занимается обработкой земли и производит свинину и сахар.



Восьмое место принадлежит Цень Инлиню. Он заработал 2 млрд долларов, став крупнейшим свиноводом в Китае.



Девятое место отведено для Фу Гуанминя (1,5 млрд долларов) — птицевод и поставщик мяса кур для сети ресторанов быстрого питания.



Замыкает Топ-10 самых богатых аграриев Бао Хоншин из Китая, на счету которого 1,3 млрд долларов за разработку, производство и торговлю кормами для свиней, разведение их, а также за торговлю зерновыми.