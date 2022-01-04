Forbes перечислил самых богатых аграриев в мире

Новый список аналитического издания Forbes свидетельствует о том, что Китай по-прежнему занимает лидирующее место в списке самых успешных аграриев в мире. Причем, как по числу вошедших в Топ-10, так и по денежным объемам заработанных капиталов.
В десятку самых богатых аграриев мира также вошли граждане США, России, Чехии и Саудовской Аравии.
Итак, лидирующую позицию в списке занимает Лю Йоншин с заработанным капиталом в 6,6 миллиардов долларов. Он в свое время отделился от брата, оказавшегося, к слову, вторым в соответствующем списке, основал компанию и успешно занимается продажей кормов для домашнего скота.
Лю Юнхао занял второе место, а на счету у него 4,6 миллиардов заработанных на свиноводстве денег.
На третьем месте разместилась пара из США — Стюарт и Линда Резники, чей заработок за 2021 год достиг 4 миллиардов долларов. Супруги занимаются продажей миндаля, апельсинов, грейпфрутов и других полезных для здоровья продуктов. Известно, что Стюарт имеет украинские корни, в частности, его дед в свое время эмигрировал из Украины.
Четвертое место досталось Принцу Султану бин Мохаммеду бин Сауду Ал Кабиру из Саудовской Аравии (3,8 млрд долларов за производство молока и деятельность конезавода).
На пятом месте Гарри Стайн из Америки с капиталом 3,5 млрд долларов. Он является владельцем семенной империи.
Шестое место законно занимает Андрей Бабиш из Чехии с 3,4 млрд долларами на счетах. Он специализируется на обработке 100 тысяч гектаров земли.
На седьмой позиции списка расположился Вадим Мошкович из России с капиталом в 2,3 млрд долларов, заработанных на продаже водки, нефти и недвижимости. На данный момент он также занимается обработкой земли и производит свинину и сахар.
Восьмое место принадлежит Цень Инлиню. Он заработал 2 млрд долларов, став крупнейшим свиноводом в Китае.
Девятое место отведено для Фу Гуанминя (1,5 млрд долларов) — птицевод и поставщик мяса кур для сети ресторанов быстрого питания.
Замыкает Топ-10 самых богатых аграриев Бао Хоншин из Китая, на счету которого 1,3 млрд долларов за разработку, производство и торговлю кормами для свиней, разведение их, а также за торговлю зерновыми.
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