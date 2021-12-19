Bitcoin опустился в цене

Биткоин всего за сутки провалился в цене практически на 18%. В субботу, 4 декабря, он стоил в среднем 57 652 долларов, а уже к воскресенью, 5 декабря зафиксирована его минимальная стоимость в сутки в размере 42 019 долларов.
В процентном соотношении падение биткоина установлено в 17,65%.
К слову, после столь крутого падения на следующие сутки криптовалюта начала снова дорожать. Так, по состоянию на 6 декабря, 09:35 утра, ее цена составляет 48 114 долларов.
Напомним, что 9 ноября две известные криптовалюты, в частности Bitcoin и Ether, достигли своих исторических максимумов. Аналитики полагают, что их рост связан с желанием крупных инвесторов смягчить инфляционные опасности. Так, биткоин торговался по 68 641 долларов, что превышает показатели ноября предыдущего года на 340%. Эфириум в свою очередь подскочил до цены в 4 857 долларов, что в годовом сравнении показывает рост на 960%.
В процентном соотношении падение биткоина установлено в 17,65%.
К слову, после столь крутого падения на следующие сутки криптовалюта начала снова дорожать. Так, по состоянию на 6 декабря, 09:35 утра, ее цена составляет 48 114 долларов.
Напомним, что 9 ноября две известные криптовалюты, в частности Bitcoin и Ether, достигли своих исторических максимумов. Аналитики полагают, что их рост связан с желанием крупных инвесторов смягчить инфляционные опасности. Так, биткоин торговался по 68 641 долларов, что превышает показатели ноября предыдущего года на 340%. Эфириум в свою очередь подскочил до цены в 4 857 долларов, что в годовом сравнении показывает рост на 960%.
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