S&P оценивает кредитный рейтинг Беларуси как негативный

09:33 13 Сентябрь Киев, Украина

Если ранее кредитный рейтинг Беларуси считался достаточно стабильным, то теперь ситуация изменилась коренным образом. После начала известных событий исчезла всякая определенность в финансовом будущем страны. Поэтому Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) изменило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси на негативный.

Негативный прогноз "отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы" Беларуси, поясняет рейтинговое агентство. Оно отмечает также "ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа", после президентских выборов.

С точки зрения S&P, "при пессимистическом сценарии развития событий это может привести к истощению валютных резервов центробанка Беларуси и создать риски для способности правительства исполнять свои обязательства".

По оценке агентства, с первых чисел августа валовые резервы республики сократились на $1,4 млрд, до показателя, эквивалентного обеспечению импорта валютными резервами в течение 2,6 месяца.

S&P указывает также на "рост неопределенности" в Беларуси, который может отразиться на экономическом росте республики и ее доступе к заемным средствам на внешнем рынке "в течение следующих 12-18 месяцев".

Агентство признает, что могло понизить рейтинги Беларуси, если бы она не получила кредитные линии от России и Китая.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль упал до рекордного минимума – $/2,675 руб.

Напомним, Национальный банк Беларуси прекратил выдачу краткосрочных кредитов рефинансирования коммерческим банкам на условиях овернайт в попытке таким образом помешать девальвации белорусского рубля.