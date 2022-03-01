Mastercard начал отключать российские банки от системы

06:34 01 Март Киев, Украина



Согласно новым западным санкциям, Согласно новым западным санкциям, платежная система Mastercard отключила несколько российских финансовых организаций.

Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.



В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», - говорится в заявлении.



После отключения от платежной системы Mastercard карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как в стране платежи обрабатываются внутренней государственной системой платежных карт.



Мибах также заявил, что вторжение российских военных сил в Украину стало опустошительным для граждан страны. «Наши мнения с теми, кого это коснулось», – добавил он.



Кроме этого, Mastercard работает с партнерами по отправке в Украину гуманитарной помощи.