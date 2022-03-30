World health report подсчитал количество миллионеров в мире - подробности

Ежегодный доклад World health report осветил количество миллионеров в мире. Согласно данным, количество богатых людей выросло на 7,5%. По подсчетам аналитиков, суммарно состояние миллионеров составляет 79,5 триллионов долларов.

Увеличилось и количество состоятельных людей — более чем на 6%. Сейчас их около 20,8 млн человек. Больше всего этому поспособствовал существенный подъем фондовых рынков. До недавнего времени и по количеству богачей, и по суммам их состояния лидировал Азиатско-тихоокеанский регион.

Но в прошлом году, после пятилетней паузы, в лидеры снова вышла Северная Америка. Сейчас там 7 млн миллионеров — и это на 11% больше, чем годом ранее. А суммарный их капитал добавил 12% — до 24 триллионов 300 млрд долларов.

В Азиатско-тихоокеанском регионе эти показатели составляют 6 и 8,5 процента соответственно. Почти на 3% увеличилось богачей в Европе, на 7% — на Ближнем Востоке, еще более 2,5% процентов прибавилось в Африке.

А вот в Латинской Америке миллионеров уменьшилось на 4%, их там сейчас 600 тысяч. Среди стран на первое место по количеству богачей вышли Соединенные Штаты — там более 6,5 млн человек. На втором месте — Япония, далее — Германия и Китай. Всего на эти страны пришлось 63% от общего количества миллионеров в мире.

В исследовании World health report использует данные с 71 государства, на долю которых приходится 98% мирового ВВП и 99% капитализации мировых фондовых рынков. Напомним, что ранее Илон Маск стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, обогнав по данному показателю своего извечного конкурента Джефа Безоса. Об этом свидетельствуют данные фондового рынка. На данный момент владелец Amazon — Джеф Безос, разместился на втором месте, тогда как Маск фактически за одну неделю нового года занял свой пьедестал.