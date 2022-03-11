British American Tobacco объявила об уходе из России

19:52 11 Март Киев, Украина

Крупнейший производитель сигарет, британская компания British American Tobacco объявила, что уйдет из России на фоне военного конфликта, который развязала РФ в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
"Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России более не является устойчивым в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты зарплаты нашим 2500 сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать их будущую занятость. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России", - говорится в сообщении. 
British American Tobacco выпускает марки сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», устройства для нагревания табака Glo и стики Neo. Компании принадлежит фабрика «БАТ-СПб» в Петербурге, которая производит сигареты и стики для нагревания.

Ранее на этой неделе BAT объявила, что приостановит запланированные инвестиции в России и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства.