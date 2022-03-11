British American Tobacco объявила об уходе из России

Крупнейший производитель сигарет, британская компания British American Tobacco объявила, что уйдет из России на фоне военного конфликта, который развязала РФ в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России более не является устойчивым в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты зарплаты нашим 2500 сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать их будущую занятость. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России", - говорится в сообщении.