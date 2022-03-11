British American Tobacco объявила об уходе из России

Крупнейший производитель сигарет, британская компания British American Tobacco объявила, что уйдет из России на фоне военного конфликта, который развязала РФ в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
British American Tobacco выпускает марки сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», устройства для нагревания табака Glo и стики Neo. Компании принадлежит фабрика «БАТ-СПб» в Петербурге, которая производит сигареты и стики для нагревания.
Ранее на этой неделе BAT объявила, что приостановит запланированные инвестиции в России и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства.
Ранее на этой неделе BAT объявила, что приостановит запланированные инвестиции в России и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства.
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