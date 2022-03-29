Turkish Aerospace Industries и «Мотор Сич» подписали договор о поставке вертолетных двигателей – подробности

Вчера компании Турции и Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Официальное представительство компании Turkish Aerospace Industries (Турция) рассказало о подписании договора с украинской компанией «Мотор Сич». Украинское предприятие поставит туркам 14 вертолетных двигателей.
При этом сумма контракта и дата его выполнения не указываются.
Напомним, в апреле 2021 года после поездки Зеленского в Турцию появились предположения, что президент Украины мог привезти из Стамбула и непубличные договоренности, которые могут касаться как закупок беспилотников “Байрактар”, так и возможной продажи туркам акций предприятия “Мотор Сич”, отобранных у китайцев.
Как сообщалось, в марте 2021-го на заседании СНБО приняли решение вернуть завод “Мотор Сич” в государственную собственность ”конституционным способом”.
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