Prozorro: 5 самых популярных аукционов системы

Система Prozorro работает в Украине уже 5 лет. Свыше 384 тысяч компаний приняли участие в закупках за весь период действия портала. Более 1,2 млн аукционов в самых различных направления. Наши журналисты собрали самые популярные закупки за весь период работы Prozorro.

ТОП-5 самых популярных закупок:

1) «Бахмачский городской центр первичной медико-санитарной помощи» (Черниговская область) объявил тендер, чтобы приобрести компьютер. Ожидаемая стоимость закупки составляла 48 тыс. грн. Поставить компьютеры были готовы 22 компании. Но победителем закупки стал ФЛП «Ковалишин Любомир Юрьевич» с суммой тендерного предложения 29,7 тыс. грн.

2) На тендер на маски от «Консультативно-диагностического центра» Голосеевского района Киева пришли 23 компании. Ожидаемая стоимость закупки была 415 тыс. грн. Поставщики соревновались между собой в аукционе, в результате победило ООО «Смартум Технолоджис». Сумма контракта — 138,6 тыс. грн.

3) Привлекательным для бизнеса оказался и тендер на кондиционеры, который объявила Киевская военная часть 2451Р. В закупке приняли участие 26 компаний. Ожидаемый бюджет составлял 180 тыс. грн. Контракт с заказчиком на сумму 100 тыс. грн получило ООО «Евротехника».

4) В закупке мебели, а именно стола для руководителя, которую провело Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, соревновались 27 компаний. Ожидаемая стоимость тендера была 113 тыс. грн. Победил ФЛП «Вакуленко Михаил Леонидович», который предложил поставить необходимую мебель по 47,1 тыс. грн.

5) И закупку, которая стала абсолютным чемпионом по количеству поставщиков, провела компания «Укрспецэкспорт». Им нужны были услуги по выполнению демонтажных работ. Ожидаемый бюджет составлял 376,9 тыс. грн. На тендер пришли 38 поставщиков. Победило ООО «Билдинг Дримс» с суммой предложения 99 тыс. грн.