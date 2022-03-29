01 июля нефть снова растет в цене – эксперты отмечают прирост на 0,49%

Стоимость нефти на мировых рынках поднялась – это зафиксировало агентство Bloomberg утром 01 июля 2021 года. Согласно данным, марка Brent поднялась на 0,49%. Поставки в сентябре обошлись покупателям в 75,13 доллара за баррель.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 73,57 доллара за баррель, прибавив 0,14%.

Цены на нефть выросли в четверг, чему способствовало снижение запасов в США, и на фоне того, как инвесторы ожидают решения ключевых производителей о том, сохранят ли они сокращение поставок или ослабят их во второй половине года. Цена на нефть WTI выросла более чем на 10% в июне, в то время как нефть марки Brent прибавила более 8%, достигнув максимума с 2018 года, поскольку увеличилось количество путешествий летом и все больше людей прошли вакцинацию.

Аналитики прогнозировали больший глобальный дефицит предложения во втором полугодии, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известные как ОПЕК +, продолжали практику сокращенного добычи при росте спроса.

ОПЕК + ослабила сокращение поставок в период с мая по июль на 2,1 миллиона баррелей в сутки и встретится в четверг, чтобы решить, оставить добычу без изменений, или увеличить добычу, возможно, более чем на 1 млн баррелей в сутки или на более скромные 0,5 миллиона баррелей в сутки в августе. Ожидается, что группа также обсудит вопрос о продлении соглашения по сокращению предложения после апреля 2022 года.